18/19 en Provence : Florian Racine

Au sommaire de l'émission de ce soir :



- Regard sur l'actualité avec le Père Xavier Manzano, vicaire général du diocèse de Marseille, revient sur la formation permanente destinée aux prêtres et diacres ayant pour thème cette année, la laïcité. Est ce que la crise sanitaire a changé notre rapport à la laïcité ? le Père Manzano répond aux questions de Sophie Lecomte.



- Dernier volet de notre série sur la route du mimosa. Nous allons voir aujourd'hui avec Paul Barraud que cet arbre et ses jolis pompons jaunes peuvent aussi être très envahissants. Pour l'accacia dealbata on parle même de peste végétale...



- Notre invité du Jour est le Père Florian Racin pour son livre "L'adoration, à l'école de Marie Madeleine" paru aux Editions de l'Emmanuel (Amaury Guillem)



- Journal en région avec Audrey Souriau