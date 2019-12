3 questions à... Pauline Boutin, et les étudiants du CUEJ face aux attentats

Ce mercredi 11 décembre est sorti News d'Ill, le journal des étudiants du CUEJ, l'école de journalisme de Strasbourg. Cette édition est consacrée exclusivement aux attentats du marché de Noël.



Ils ont été une vingtaine à travailler sur ce projet... Quatre semaines pour arriver à un journal de plus de trente pages. A l'intérieur, des témoignages, des "récits intimes" de ce qu'on vécu les strasbourgois il y a un an, lors de l'attentat du marché de Noël.



Pauline Boutin est étudiante au CUEJ et cheffe d'édition de News d'Ill. Elle répond aux questions de Benjamin Vernet.



Le nouveau numéro de News d'Ill est paru ce mercredi en kiosque, dans l'Eurométropole. Il y en a 500 exemplaires, vendus au prix de 3€.