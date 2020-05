Accueil Botanique en déconfinement - Pierre de Macar

Pierre de Macar, le responsable de l'ASBL venant en aide aux SDF et familles démunies de Liège Accueil Botanique nous explique comment tourne depuis deux mois les délivrances de repas et de colis alimentaire au sein de son association proche du réseau Caritas Secours Liège et abordent le déconfinement avec optimisme et foi en Dieu.