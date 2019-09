Achille Millien, une vie de collectage.

Diffuser, transmettre, promouvoir et faire vivre les musiques et danses traditionnelles en Nièvre est le projet associatif de REZO'NANCES. L'association organise, du 14 au 15 septembre à La Charité/Loire et Beaumont-la-Ferrière, trois journées dédiées au grand collecteur nivernais Achille Millien : stages, spectacle, contes, film, causerie, sieste musicale et conté, bal chanté, repas partagés. Renseignements : www.rezonances.org - 06/85/93/69/94.