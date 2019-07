Agenda du lundi 15 juillet

Rouges, blancs, ou rosés, les vins du Languedoc sont à l'honneur chaque été sur l'esplanade Charles De Gaulle à Montpellier. Et cette année encore, les estivales reviennent jusqu'au 30 aout.​ Tous les vendredis, à deux pas de la place de la Comédie, une trentaine de domaines sont présents pour vous dévoiler leurs produits. Mais pas seulement. Il y a aussi un marché de l’artisanat, des conférences, et des ateliers œnologiques sur rendez-vous. On pourra également s’initier à la danse, ou suivre les différents concerts organisés devant le Forum. Pour cinq euros, on pourra repartir avec son verre gravé et profiter de deux dégustations de vins de la région.



La Côte d'azur ou la côte Atlantique sont propices aux mouillages de bateaux de plaisance, mais plus surprenant, c’est également le cas au cœur du Massif central, dans la Loire. Le Grand Jean, le bateau électrique de la ville de Saint Etienne, organise des croisières sur la Loire. À 15 minutes du centre de Saint-Etienne, se trouve Saint Victor sur Loire, l’emplacement nautique le plus important de tout le Massif central. On y compte 300 anneaux de mouillage de bateaux à l’année. Depuis trois ans, ce bateau fait découvrir les gorges de la Loire au fil de l’eau. Un bateau écologique qui est également l’emblème du développement durable de la ville stéphanoise !



Et pour finir, direction Bordeaux avec une proposition artistique étonnante faisant appel à l'imaginaire, on va entrer dans un lieu entièrement scénographié par un artiste. Ce temple ouvre après cinquante ans de fermeture. Il accueille l’installation artistique de Gonzalo Borondo, qui s’est intégralement emparé du lieu. Sous son impulsion, la nature a envahi ce temple avec des écorces collées aux piliers, ou un arbre dressé comme une croix sur un tas de gravats, métaphore d’une nature vivant sa passion. Partout l’on trouve des symboles ou des images à interpréter. Une installation en accès libre jusqu’au 30 août au temple de la rue Notre Dame, dans le cadre de la saison culturelle Liberté Bordeaux 2019 !