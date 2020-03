Agent des espaces verts (H/F) / Hôte de caisse (H/F) / Employé restauration

099HPXS - Togny aux Boeufs

Agent polyvalent d’entretien des espaces verts (H/F)

Vous aurez pour missions l’entretien des espaces verts de la commune, la gestion du fleurissement de la commune (plantation et entretien), la taille de haies et arbustes, la tonte, l’entretien de la voirie, la réalisation de petits travaux de maçonnerie et peinture.

Expérience demandée : 6 mois en espaces verts. Permis B exigé.

CDD 12 mois - 15H /semaine - salaire horaire brut : 10,15 €

Envoyer votre CV à mairie.tognyauxboeufs@orange.fr



100DHDW - St Memmie

Hôte de caisse (H/F)

Au sein d'un magasin de bricolage, vous êtes un acteur essentiel dans la relation avec les clients. Vous vous engagez chaque jour pour garantir un accueil de qualité et incarner les valeurs de l'enseigne. Vous veillez au respect des règles de sécurité, des procédures et à la qualité des encaissements. Vous avez le sens du commerce, une forte sensibilité client, le goût du challenge. Vous entretenez des relations simples et directes avec les équipes.

Expérience demandée : 6 mois sur un poste similaire.

CDD 6 mois - 30H/semaine - salaire horaire brut : 10,15 €

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr



100CBJG - Châlons en Champagne

Employé polyvalent de restauration (H/F)

Vos missions seront les suivantes : cuisiner les plats du jour (cuisine traditionnelle), préparer les entremets et les sauces, accueillir les clients, prendre les commandes, servir en salle et en terrasse, procéder à l’encaissement.

Vous devez impérativement savoir tenir une caisse.

Vous êtes amené(e) à travailler en coupure durant la période estivale. Une expérience en service serait un plus.

Expérience demandée : 6 mois sur un même type de poste. CAP ou BEP restauration rapide exigé.

CDI - 35H/semaine - Travail le samedi - salaire horaire brut : 10,15 €

Envoyer votre CV à : ape.51452@pole-emploi.fr