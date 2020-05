Albert Camus : un phare pour notre époque

L'épidémie de Covid-19 et le confinement furent l'occasion pour bon nombre de Français de découvrir ou redécouvrir l'œuvre la plus connue d'Albert Camus : « La peste ». Alors que nous commémorons en 2020 les 60 ans de son décès, Albert Camus apparait, à travers cet ouvrage, encore plus actuel que jamais. C'est pourquoi nous évoquerons l'œuvre mais aussi, par-delà ce livre visionnaire et prémonitoire, le destin et l'héritage de l'écrivain prix Nobel de littérature en 1957, en compagnie d'Anne Prouteau, maitre de conférence en littérature du XXème siècle à l'UCO d’Angers, spécialiste de Camus et présidente de la société internationale des études camusiennes.