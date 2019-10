Alhassan Sall, réfugié gambien

Crise des réfugiés, derrière ce terme que l'on entend dans les médias il ya des réalités humaines, et c'est un témoignage poignant que nous vous proposons. Alhassan Sall a fui son pays, la Gambie. Il était hier face aux collégiens d'Evrecy dans le Calvados, et lorsqu'on l'écoute parler de son histoire personnelle on comprend beaucoup de choses sur les réalités que vivent les exilés.