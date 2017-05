â€‹Alsace | Protestants en fÃªte : vivre la fraternitÃ©

Pour sa troisième édition, le grand rassemblement Protestants en fête 2017 se tiendra une nouvelle fois à Strasbourg, Co-organisé par la Fédération protestante de France (FPF) et l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL), l’un de ses membres, Protestants en fête se veut être une manifestation multidimensionnelle et intergénérationnelle, culturelle et interculturelle, sociale, festive et cultuelle.

Au-delà des 250 000 protestants alsaciens mosellans et, plus globalement, des 1,8 millions de protestants en France, l’événement ambitionne une ouverture large à tout public notamment autour des trois thématiques phares :

Une nouveauté cette année, Protestants en fête offre la possibilité de vivre la fraternité de manière concrète en accueillant ou en logeant chez l’habitant. Un appel est donc lancé à tous les résidents de l’Eurométropole qui souhaiteraient accueillir un participant, en leur offrant un lit ou même un canapé le temps de l’événement.

Les accueillants sont invités à se rendre sur la page : http://www.ephatta.com

Contact : 03 88 25 90 09 ou par mail à protestantsenfete@protestants.org.