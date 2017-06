​Alsace | Un nouveau lieu de visite au Parlement européen

Après le succès du Parlamentarium de Bruxelles, c’est au tour du Parlement européen de Strasbourg de se doter de ce tout nouvel espace de visite et de découverte.

Les curieux de l’aventure européenne pourront désormais approfondir leurs connaissances à travers les quatre espaces interactifs nouvellement installés au sein du bâtiment Louise Weiss. Car contrairement à sa version bruxelloise, le Parlamentarium alsacien convie les visiteurs à pénétrer directement au cœur du Parlement. Au programme, un cinéma à 360°, une salle d'exposition comprenant divers modules interactifs et ludiques, le Photo-Booth et un jeu de rôle sur le fonctionnement de l’Union européenne.



Par la même occasion, le Parlement se dote d’un tout nouveau bâtiment, le Vaclav Havel, du nom de l’ancien dramaturge et président tchécoslovaque.



Luis Martinez-Guillen, chef du bureau de Strasbourg, nous entraine dans ces nouveaux espaces :





L'ouverture officielle du Parlamentarium aura lieu le