Analyse : L'antisionisme est-il « la forme réinventée » de l'antisémitisme ?

Alors qu’Emmanuel Macron déclarait en 2017 que l’antisionisme était « une forme réinventée » de l’antisémitisme et qu’une résolution (non contraignante) a été votée à l’Assemblée nationale le 19 décembre 2019, affirmant que l’antisionisme était une forme d’antisémitisme, RCF Anjou pose la question à Denis Charbit, maître de conférences en sciences politiques à l’Open University of Israël, à l’occasion de sa venue à Angers ce lundi 13 janvier 2020 pour une conférence sur ce thème à l'Institut municipal, invité par l'association angevine 2 peuples 2 états. Entretien.