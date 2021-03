Angers : au lycée Wresinski, des élèves aménagent une remorque frigorifique pour héberger des SDF

Ce vendredi 19 mars 2021, c’est l’inauguration de la « remorque de l’espoir » au lycée professionnel Joseph-Wresinski à Angers. C’est le fruit de quatre mois de travail pour les élèves du CAP Maintenance des bâtiments de collectivités (MBC).

Ils ont aménagé cette ancienne remorque frigorifique pour y loger quatre chambres individuelles et une salle d’eau. Elle sera donnée à la communauté Emmaüs de Saint-Jean-de-Linières pour héberger des sans-abris la nuit.

"On voit à quoi ça sert"

A la veille de l’inauguration, huit élèves s’affairent autour de la remorque, installée dans la cour du lycée. Lucas, 16 ans, une perceuse à la main, s’apprête à fixer un grand panneau en bois pour doubler la cloison des toilettes.

Menuiserie, électricité, plomberie, revêtement de sol : ce projet mobilise toutes les disciplines du CAP MBC, en leur donnant du sens. « Souvent on fait des pièces qui partent à la poubelle, tandis que là, c’est concret, et ça fait un beau projet à la fin », se réjouit Jacky Touret, leur professeur.

« Souvent on travaille sur des maquettes, on fait le montage électrique, mais après on le démonte et il n’y a plus rien, tandis que là ça reste. On voit à quoi ça sert, à quoi ça correspond. Ça donne plus d'intérêt au travail des élèves », constate-t-il.

"Ça fait chaud au cœur"

« C’est sympa, ça donne de l’engouement à tout le monde, confirme Mathis, 17 ans. Ça fait chaud au cœur, parce que voir des SDF dans la rue, ça fait de la peine, donc si on peut leur redonner un peu de bonheur c’est bien. »

« Apprendre notre métier tout en aidant les autres, c’est formidable ! » renchérit Yohann, 18 ans, qui s’est pris de passion pour l’électricité. « Faire les plans, préparer les gaines… C’était minutieux et très compliqué », confie-t-il.

Un projet d'établissement

En plus des onze élèves de CAP MBC qui ont mené le chantier, sept autres classes du lycée ont pris part au projet, souligne Virginie Onillon, professeure-documentaliste. Elle coordonne le projet de « remorque de l’espoir ».

« Les CAP Agent polyvalent de restauration préparent le buffet pour l’inauguration, les CAP Assistant technique en milieux familial et collectif nettoient les chambres après les travaux, la classe de 1e Gestion Administration s’occupe de la communication… » énumère-t-elle.

Du dessin des plans à la collecte de fonds en passant par la confection des rideaux, c’est l’ensemble du lycée qui aura participé. Si l’inauguration a lieu le 19 mars, il reste encore des finitions à faire avant de livrer la remorque à Emmaüs. C’est prévu au mois de mai.