Angers : réaménagement de la place du château : le point avec Roch Brancour

La municipalité d'Angers a confié le projet de réaménagement des places Kennedy et de l'Académie, face au château, au cabinet d'urbaniste-paysager Jacqueline Osty. Hier soir, une visioconférence a eu lieu entre les élus, les membres du cabinet et des angevins, pour dévoiler le diagnostic effectué par le cabinet d’urbanistes. Compte-rendu des enjeux et des changements envisagés avec l'élu en charge de l'urbanisme de la ville d'Angers Roch Brancour.