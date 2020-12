Angers shopping : face à la polémique, l'élu au commerce assume sa subvention

L'adjoint au maire d'Angers en charge du commerce et de la propreté publique Stéphane Pabritz réagit à la polémique née lors du dernier conseil municipal lundi, durant lequel l'opposition pointait du doigtun « possible conflit d'interêt » entre la directrice de la start-up Wishibam, gérante de la plate-forme Angers shopping et son père, patron de la Compagnie de Phalsbourg, propriétaire du centre commercial l'Atoll à Beaucouzé.