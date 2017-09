Annecy-Lima : ils partent en mission en famille !

Ils ont démissioné, mis leur logement en location : au-revoir la Haute-Savoie !

Le 13 septembre, la famille Thiery-Georges part à 10.000 kilomètres d'Annecy, direction la banlieue de Lima. Après la rencontre avec d'anciens volontaires, le couple a choisi de partir avec l'ONG Catholique FIDESCO. Elle a été fondée par la communauté de l'Emmanuel et a l'habitude d'envoyer des familles pour des volontariats de deux ans à l'étranger.

Un abandon

Les volontaires n'ont pas choisi leur destination. Ils n'exerceront pas le même métier qu'en France. Une vraie aventure ! "Nous avions envie de nous engager pleinement au service des plus pauvres, avec nos enfants" souligne le couple. "C'est une démarche d'abandon et de lâcher-prise. On compte s'appuyer aussi sur la prière pour vivre les joies et les difficultés qui nous attendent", explique Aurélie.

Deux ans

Par des lettres trimestrielles, la famlle va partager cette expérience avec tous ceux qui souhaitent la parrainer, financièrement ou spirituellement. "On sait qu'on reviendra différents. Et que les enfants seront grandis... peut-être pas scolairement, mais humainement!" affirment Aurélie et Guillaume. Rendez-vous dans deux ans pour le bilan.