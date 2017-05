Annecy Startup lancera son "campus numÃ©rique" l'annÃ©e prochaine

Cette école est soutenue par l’association Annecy Startup et s’inspire de l’établissement lancé à Grenoble l’an dernier. Rencontre avec le co-président Patrick Emin.

- Vous annoncez le lancement d’un campus numérique, qu’est-que c’est ?

"L’objectif est de former de manière rapide des développeurs. La formation sera particulière car en alternance : 6 mois à temps plein à l’école, 12 mois en entreprise. Ce projet s’adresse à des chercheurs d’emplois et plus particulièrement à des gens qui veulent se réorienter, qu’il soit jeune ou non."

- Quand vous entendez Laurent Wauquiez, le président de la région, dire qu’il veut faire d‘Auvergne-Rhône-Alpes la Silicon Valley Européenne, vous en dites quoi ?

"En termes de marketing, l’image peut parler. Mais c’est peut-être un peu daté comme analyse. Aujourd’hui, la Silicon Valley, il y en a une dans le monde. Et ce modèle-là a pu exister car il y avait autour un contexte extrêmement favorable. Je ne suis pas persuadé que ce soit le modèle de demain. Essayons plutôt de construire le modèle que l’on saura assumer et qui correspond aux XXIe siècle."

Patrick Emin était notre invité de 7h22 et 12h07 sur RCF Haute-Savoie CE MERCREDI 10 MAI. Ecoutez l'intégralité de l'interview :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00 Présentée par Victor Vasseur L'invité de la rédaction Annecy Startup lancera son "campus numérique" l'année prochaine En savoir plus

- 90% des startups échouent, c’est le cas en Haute-Savoie ?

"C’est le cas, d’autant plus si elles en sont pas accompagnés. Aujourd’hui, on sait que si une start-up passe par un accélérateur, dispositif que l’on est en train de mettre en place, ou un accompagnement, ce taux d’échec diminue à 50%.

Par contre, il ne faut pas se tromper, ce taux d’échec restera significatif puisque (…) certaines entreprises ne trouveront pas leur marché. A ce moment-là, il faut arrêter les choses, pour peut-être revenir par un autre biais."