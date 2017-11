Après-midi portes ouvertes à RCF Cœur de Champagne

PORTES OUVERTES

De 15h00 à 20h00, vous aurez la possibilité de visiter les studios, de participer à l'émission "Vigule" afin de raconter une anecdote qui a marqué votre vie. Et de 17h00 à 18h00, une émission spéciale Radio Don aura lieu en direct et en public dans les studios de la radio.

ATELIERS RADIO

Pour comprendre l'activité de la radio, plusieurs ateliers vous seront proposés : pour les plus jeunes, une animation découverte des studios avec des enregistrements ; pour les adultes, une rencontre avec les journalistes et la découverte du travail de la rédaction. Les ateliers auront lieu sur 2 créneaux d'une heure, à 14h00 et 15h00. Pour vous y inscrire, merci de nous contacter au 03 26 21 26 26 ou par mail à antenne.chalons@rcf.fr

Pour que cette journée soit réussie, RCF Cœur de Champagne a besoin de vous ! Il s'agit d'une occasion unique d'aller à la rencontre des salariés et bénévoles de votre radio, de rencontrer les visages qui sont "derrière" les voix que vous entendez au quotidien ; ce sera aussi l'occasion pour nous de mieux connaître vos attentes.

Venez nombreux ! c'est LE jour où nous pourrons vous montrer que votre radio est dynamique, mais surtout qu'elle apporte La Joie !

A noter :

Vendredi 24 novembre, 15h00 à 20h00

1 bis rue Saint-Joseph à Châlons-en-Champagne

Retrouvez notre actualité sur notre site internet, facebook et twitter