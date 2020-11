Arménie / Azerbaïdjan : les dessous d'un conflit ignoré par la France

Le 9 novembre dernier au soir, le premier ministre arménien Nikol Pachinian déclarait avoir signé un accord « douloureux » pour mettre fin aux combats dans le Haut Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a, lui, estimé que l'accord était une « capitulation » de l'Arménie après six semaines de combats. « J'avais dit qu'on chasserait (les Arméniens) de nos terres comme des chiens, et nous l'avons fait » a-t-il déclaré.

Un conflit et une catastrophe humanitaire qui s’est déroulé dans la plus stricte indifférence des états et des médias occidentaux, tous accaparés par la crise sanitaire.

Nous allons essayer de comprendre ce conflit, ces origines et les conséquences futures de ce cessez le feu en compagnie d’Emmanuel Quéméner, président de l’association franco-arménienne d’Angers.