Armer pour l’emploi avec le SMV et l’UE 57

En Moselle le 1er régiment du Service Militaire Volontaire de Montigny-lès-Metz et l’UE 57 ont signé un partenariat pour former des volontaires à différents métiers spécialisés et d’avenir, notamment celui de câbleur-fibreur.

Le Commandant Eric Camus, Directeur général de la formation du 1er régiment du service militaire volontaire et Jean-Christophe Nguyen Van Sang, Vice-président de l’UE 57 en charge des relations publiques et du numérique, sont les invités de cette nouvelle émission « monde des réseaux ».