Attirer les entreprises en Alsace grâce à la science des données

L'Unistra a lancé la chaire industrielle "Sciences des données et intelligence artificielle" au mois de janvier 2020. Objectif : former des ingénieurs et attirer des entreprises.





L'école d'ingénieur Télécom Physique Strasbourg a lancé une chaire industrielle au sein de l'Unistra, destinée à former de futurs ingénieurs à la science des données.



La chaire poursuit un double objectif : créer un lien privilégié entre les futurs ingénieurs et les entreprises du territoire, pour les encourager à rester travailler en Alsace. Et ainsi, inciter de nouvelles entreprises à s'implanter dans la région.



Mais qu'est-ce qu'on entend par "sciences des données" ? Pourquoi les "big datas" seraient l'or noir du 21ème siècle ? Réponse avec

Christophe Collet, directeur de Télécom Physique Strasbourg, au micro de Benjamin Vernet.