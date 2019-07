Au petit Bruxelles, le pigeon de saison

Des produits frais et locaux, c'est le pari de Nicolas et Viviane Desnave. Depuis la retraite de leurs parents il y a un an, le frère et la soeur s'occupent du Petit Bruxelles, à Sainte-Marie-Cappel. Lui est chef cuisinier, elle est sommelière. Ensemble ils s'assurent d'une restauration certifiée 100% maison, au coeur des Flandres.