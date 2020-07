Aurélie Gérault Projet CobBauge

On s'interresse aujourd'hui à la Bauge, un matériau de construction traditionnel utilisé depuis des siècles des deux côtés de la Manche. Aujourd'hui, il ne répond plus au normes thermiques. C'est pourquoi le projet CobBauge entre dans sa phase 2 avec la construction de maisons

pilotes destinées à évaluer le potentiel des nouveaux mélanges de bauge. Nous sommes au téléphone avec Aurélie Gérault ingénieure projets, recherche et développement à l'ESITC Caen, elle nous présente le projet Cobauge.