Aurélie Lemoine du réseau "Coiff in the street"

Initié par un coiffeur marseillais, Kevin Ortéga, il y a deux ans, le réseau "Coiff in the street" compte aujourdh'ui une vingtaine de coiffeurs solidaires dans l'hexagone. Amélie Lemoine, coiffeuse à Evreux, est l'une de ces coiffeuses au grand coeur. Elle témoigne, concaincue de contribuer modestement à redonner espoir et dignité aux plus démunis.