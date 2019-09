Australie : à la découverte du continent rouge. Rencontre avec Jean Charbonneau

Le documentariste angevin Jean Charbonneau inaugurera, avec son film « Australie, du grand ouest à la Tasmanie », la nouvelle saison 2019-20 de Connaissance du Monde-Angers.

Dans ce film, le réalisateur nous entraine à la découverte tout d'abord de l'Australie rouge de l'Ouest: son littoral paradisiaque et ses grandes étendues désertiques perforées de mines de fer et d'or. Ensuite, la Tasmanie verte et vallonnée où s'étend la dernière forêt primaire tempérée, riche d'arbres grandioses et d'animaux rares comme le célèbre Diable de Tasmanie.

Rencontre avec un véritable voyageur dans l'âme.