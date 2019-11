Balade au Mont Saint-Rigaud

C'est un lieu de balade, fréquenté par de nombreux marcheurs et pèlerins de Compostelle tout au long de l'année. Du sommet, on peut tout voir à 360° et depuis la table d'orientation l'imagination s'évade vers l'Europe puis les Amériques, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, jusqu'aux pôles Nord et Sud.

Le Mont Saint-Rigaud, c'est aussi une source miraculeuse où depuis des siècles, les femmes stériles viennent puiser de l'eau. A partir du Col de Crie, nous partons en balade avec Grégoire Lamy, de l'association des Amis Guides en Terre Beaujolaise.



RCF Lyon DR 2019 - Panorama depuis le Mont Saint-Rigaud

Les balades peuvent débuter à partir de toutes les communes autour du Mont Saint-Rigaud. Compter environ 2 à 3 heures de montée. Renseignements à la Maison de la Randonnée et du Trail située au col de Crie : https://www.destination-beaujolais.com/trail/maison-de-la-randonnee-et-du-trail-69PBSOR100735.html