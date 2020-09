B.BIO,du bio liégeois livré à domicile

Michael Spits à 45 ans et après une carrière dans l’immobilier, il a décider de changer de vie et de développer une activité qui à du sens. Depuis quelques mois il livre des colis de fruits et légume bio qui proviennent de producteurs de la région liégeoise. Les commandes peuvent se faire via sa page facebook B.BIO ou en téléphonant au 0483 43 80 83