Bédarieux : les travaux avancent avec Vivacité !

Les travaux de rénovation du Pont de la Barques sont désormais terminés, mais les autres chantiers se poursuivent à Bédarieux.

Un nouveau poumon vert au jardin des plantes

Le réaménagement du parc du Jardin des plantes a débuté en juin. Les raccordements au réseau et les terrassements sont achevés. Cette semaine le mobilier urbain et l'éclairage public vont être installés. Le revêtement sera posé d'ici la fin du mois. Les jeux pour enfant et les équipements fitness eux seront installés d'ici la fin de l'année. Ce nouveau poumon vert comprendra 46 place de stationnement. Le montant de travaux est fixé à 400 000 euros.

Le secteur de la place Rabaut requalifiée

La deconstruction des trois bâtiments entre la place et la rue des Aires a commencé. L'opération se fait grâce à une méthode respectueuse de l'environnement. Elle consiste à vider les lieux de tous les matériaux recyclables : bois, plastique, gravats, acier. Les immeubles seront ensuite démolis à l'aide d'une pince de chantier courant novembre. Le coût de l'opération est estimé à 725 000 euros. Un architecte est missionné par la commune pour réfléchir au réaménagement de ce secteur.

Une Halle sportive

Autre chantier en cours, le complexe sportif René Char. 3 noue vont être traitées pour résoudre les problèmes d'étanchéité. La structure métallique du bâtiment sera repeinte pour donner un coup de jeune au bâtiment.

Le programme Vivacité a pour objectif d'offrir une ville plus propre, plus verte aux habitants de Bédarieux. Tout en proposant une animation du coeur de ville de qualité. La plupart des projets seront livrés courant 2019.