Benjamin Ducousso, PDG de Wizbii opérateur du site 1jeune1solution.gouv.fr

La plateforme 1jeune1solution.gouv.fr, lancée en novembre 2020 par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, connaît un certain engouement en Bretagne.

Actuellement 7 500 offres d'emploi, stages ou alternances sont publiés pour les jeunes bretons de 16 à 30 ans, qui sont plus de 35 000 à s’être connectés en 4 mois.



Et c’est WIZBII, une startup grenobloise, qui a été choisi par le gouvernement pour être l'opérateur de ce site 1jeune1solution.gouv.fr . Benjamin Ducousso, le PDG de Wizbii nous dresse un premier bilan 4 mois après sa création :