La pandémie est encore loin d'être derrière nous. Mais déjà, plus d'un an après son apparition, un bilan peut être dressé. Avec les retards dans la vaccination et la crise sociale des étudiants, la tâche n'est pas simple. Éclairage sur le vaccin, nos séniors et les étudiants.

Dans cet atmosphère sanitaire, il y a de très bonnes graines qui sont semées dans la ville préfecture. Nouvelles boutiques, actions solidaires, et de nouveaux aménagements. Présentation des projets et perspectives.