Bernard Bosson, ancien ministre et dÃ©putÃ©-maire dâ€™Annecy, est mort

Maire D'ANNECY DE 1983 A 2007

Fils de Charles Bosson, ancien sénateur et maire d’Annecy, Bernard Bosson adhère dès ses 16 ans à la Jeunesse étudiante chrétienne. Il exerce à partir de 1972 comme avocat, s'engage en 1977 comme conseiller municipal auprès du maire André Fumex, avant d’être élu maire d'Annecy en 1983, obtenant 58 % des suffrages dès le premier tour. Il dirigera la ville pendant 24 ans marquant profondément la vie locale annécienne. C'est lui, qui accueillera le pape Jean-Paul II, venu célébrer la messe sur le Pâquier devant 80 000 pèlerins. C'était le 7 octobre 1986.

Cette même année, il entre à l’Assemblée Nationale sous l’étiquette UDF-CDS, et restera député de la 2e circonscription de Haute-Savoie sans discontinuer jusqu’en 2007.

En 1986 toujours, il est nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités locales, puis ministre délégué, chargé des affaires européennes. Il fut aussi ministre de l’équipement, des transports et du tourisme entre 1993 et 1995 au sein du gouvernement Balladur.

2005-2007, annéeS charnièreS

Le 23 février 2005, un amendement à la loi sur le développement des territoires ruraux permet de « mettre fin aux contraintes qu'engendre la superposition des lois littorales et montagnes », Bernard Bosson s'oppose alors dans les médias locaux à ce projet, lance un site internet et une pétition, et s'oppose ainsi frontalement à plusieurs maires riverains du lac d'Annecy. Le centriste, s'isole encore un peu plus politiquement des autres acteurs du bassin annécien, appartenant à l'UMP.

En janvier 2007, il démissionne de son mandat de maire d'Annecy pour lancer son dauphin Jean-Luc Rigaut, puis essuie une défaite aux élections législatives de juin face à Lionel Tardy, mettant fin à sa carrière politique.

Jeune retraité de la vie publique à 63 ans, Bernard Bosson se veut alors « muet » comme une carpe. Cette règle ne souffrira que d’une exception : le lac, dont il n'a cessé de plaider la cause et de reconquérir les rives, à la suite de son père Charles. Jusqu'au bout, il contestera le projet du centre des Congrès sur la presqu'île d'Albigny.

Les hommages se multiplient

J'aimais Bernard Bosson fraternellement. Un lien forgé dans le feu des combats, et dans les longues soirées de jeunesse. Nous sommes tristes — François Bayrou (@bayrou) 16 mai 2017

J'apprends avec tristesse le décès de Bernard BOSSON ancien Ministre, Député,Maire d'Annecy Une figure dans le monde politique Haut-Savoyard — Cyril Pellevat (@CyrilPellevat) 16 mai 2017