Best of: l’UCC Grand Est

Les professionnels de la communication s’unissent pour défendre les bonnes pratiques

L’Union des Conseils en Communication du Grand Est est un syndicat professionnel regroupant les professionnels de la communication, garants d’une éthique et de bonnes pratiques partagées. L’UCC Grand Est s’attache à œuvrer, avec l’appui des annonceurs privés et publics, à faire évoluer les habitudes de consultation et procédures d’appels d’offres, dans un cadre de bonnes pratiques et de règles déontologiques réciproques. Découverte de l’UCC Grand Est lors d’une de ses manifestations organisée à Reims, le Créative Shaker.

Thomas Azan (Goodway), le président de l’UCC et Didier Janot, l’un des membres (Horizon Bleu) sont les invités du monde des réseaux