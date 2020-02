Bienvenue chez vous- 25/02

Au programme de cette deuxième émission de la semaine :

Aujourd’hui, avec le CARDEK. le Cardek ça sonne un peu breton, mais il est bien alsacien, puisqu’il s’agit du centre socio-culturel de la Krutenau. Cette année c’est une renaissance au Cardek, avec son carnaval qui avait disparu depuis près de 20 ans.

Pour nous en parler, je reçois : Manuel Santiago Directeur du CARDEK.

Puis nous retrouverons, Talitha Cooreman-Guittin et son billet d’humeure.

L’histoire qu’elle va nous raconter aujourd'hui nous rappelle que nous avons tous des responsabilité, même si Dieu a “soit disant” un plan pour chacun d’entre nous ! On ne peut pas seulement se reposer sur notre fois, et ne pas chercher des solutions avec les personnes qui nous entourent qui sont, et ne l’oublions jamais, à l’image de Dieu.

À moins d'un mois avant les municipales, RCF Alsace vous emmène à la rencontre des candidats à la mairie de Strasbourg. Toute la semaine et la semaine prochaine, je vous propose, en fin d’émission, une entrevue entre la rédaction de RCF Alsace et l’un des huits candidats à la maire de Strasbourg.

Dans ce deuxième épisode, Benjamin Vernet rencontre Jean-Philippe Vetter, tête de liste des Républicains