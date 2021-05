« Bienvenue dans nos cinémas ! On vous attend » Claude-Eric Poiroux

Demain, c’est le grand jour pour beaucoup d’entre nous et surtout pour les gérants de salles de cinéma qui pourront enfin accueillir les spectateurs dans les salles obscures après 300 jours de fermeture.

« Une réouverture en jauge réduite mais qui ne doit pas empêcher la joie de retrouver le public » explique Claude-Eric Poiroux, directeur du cinéma les 400 coups et du festival Premiers plans à Angers et directeur d’Europa cinémas, réseau fédérant plus de 1200 salles réparties dans plus de 43 pays.