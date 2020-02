Bioéthique : les modifications du Sénat « modèrent » la déception des opposants à la PMA

Le Sénat a adopté aujourd’hui, en un vote solennel, le projet de loi de révision des lois de bioéthique par 153 voix pour et 143 voix contre. La mesure la plus emblématique a été votée, celle qui ouvre la procréation médicalement assistée, la PMA, aux femmes seules et aux couples de femmes mais c’est un texte largement remanié par le Sénat qui va désormais repartir en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Analyse.