Bioéthique ou pour la messe, des manifestations révélatrices des clivages internes au catholicisme français

Le sociologue des religions, spécialiste du catholicisme contemporain, Yann Raison du Cleuziou est l’invité de RCF Anjou ce soir à l'occasion de sa participation au colloque « Religion et Covid », organisé ce jeudi 4 février par le Centre Jean Bodin et l’Université d’Angers. Un colloque qui a pour but d’étudier la réaction des religions face à la crise pandémique. Il interviendra sur le sujet « La messe vaut-elle une manif ? Les clivages internes au catholicisme sur l'importance des messes en contexte pandémique ». Analyse