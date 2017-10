BoCal, le nouveau guide du manger "bon et local" dans l'Hérault !

La Métropole de Montpellier, la communauté de commune du Grand Pic Saint-Loup et l'agglomération du Pays de l'Or lancent un guide des lieux et des manifestations autour du mieux manger.

Avec 2/3 de surfaces agricoles ou naturelles préservées et 8% d'exploitations biologiques, la métropole de Montpellier a fait de l'agro-écologie un de ses 7 pilliers. Elle lance aujourd'hui un guide destiné à tous les locavores, ces amateurs de d'aliments locaux, frais et de saison. Et la tendance est de plus en plus présente. En effet 71% des français disent préférer acheter local. Soit à moins de 60 km de chez eux.

Bons plans et bonnes adresses

Ce guide BoCal répertorie toutes les adresses où s'approvisionner en produits locaux. On peut y trouver diverses boutiques telles que Les amis de la Cagette. Mais aussi les marchés comme le Marché des producteurs de Cournonterral. Et enfin les producteurs qui proposent de la vente directe, à l'image du Rucher de l'Estagnol. Des lieux qui figurent dans le guide papier, mais aussi dans sa déclinaison sur internet. Un site qui référence aussi les festivals et autres manifestations qui valorisent les produits issus des circuits-courts.

Y' a encore des saisons ma bonne dame !

Enfin le guide BoCal entend réapprendre la saisonnalité des produits. 25 pages pour rappeler que la fraise se consomme au printemps et que parmi les stars de l'hiver on trouve le choux-fleur et le navet. Et pour rythmer votre été, vous pourrez toujours compter sur le melon, mais aussi les haricots verts. Avec en prime quelques idées recettes pour sublimer ces produits du terroir.

Infos pratiques

https://bocal.montpellier3m.fr/