Bonne nouvelle venue du Vatican dans la cause de Léonie Martin

Une annonce qui ravive la ferveur autour de la famille de Sainte-Thérèse de Lisieux. La Congrégation pour la cause des saints a reconnu la validité du procès diocésain de la servante de Dieu, Léonie Martin, troisième fille de Louis et Zélie. Une étape de plus vers la béatification ou la canonisation de la religieuse. Le père Olivier Ruffray, recteur du sanctuaire de Lisieux et administrateur de la cause de Léonie est notre invité.