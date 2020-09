Brunehilde Martin et Jean-Etienne Moreau : Scouts Unitaires de France

Les Scouts Unitaires de France, association catholique de scoutisme, agréée par le ministère de la Jeunesse et des sports et reconnue d'utilité publique, regroupe plus de 90 jeunes sur l'ensemble du diocèse de Châlons en Champagne. Présentation du groupe Châlons avec Brunehilde Martin, cheftaine, et Jean-Étienne Moreau, chef du groupe, au micro de Christopher Fausten.