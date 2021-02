Bruno Lemaire en Anjou & L'EDF d'équitation en stage à Saumur

Au sommaire ce midi :



. Le ministre de l’économie Bruno Lemaire était en visite dans notre département hier.

Il a notamment pu rencontrer des chefs d’entreprises en difficulté. Vous l’entendrez, le ministre a reconnu quelques lacunes concernant certains dispositifs d’Etat.



. Nous parlerons de sport dans la seconde partie du journal et plus précisément d'équitation. Les cavaliers de l'équipe de France de concours complet, sont en stage actuellement à Saumur. En ligne de mire, les JO de Tokyo qui devraient avoir lieu dans six mois. Michel Asserey, le directeur technique national adjoint chargé du concours complet, vise au moins une médaille.