Bruxelles célèbre les 50 ans de la mort de Magritte

Picasso à l'honneur au Puy-en-Velay

Au Puy-en-Velay, l’Hôtel Dieu propose depuis le début de l’été une exposition dédiée à Pablo Picasso. En tout, c’est une cinquantaine d’œuvres que l’on peut découvrir. On y voit beaucoup de femmes et d’enfants. On les découvre dans une variété d’expressions artistiques avec la peinture bien évidemment, mais également la sculpture et de nombreux croquis et dessins très accessibles. « Picasso et la Maternité », une exposition à découvrir au Puy-en-Velay jusqu’au 11 octobre.

"Sous nos pieds, la terre, la vie"

C'est une exposition installée à la Maison de la Nature de Marolles près de Blois dans le Loir-et-Cher jusqu'à samedi. Ce qu’il faut savoir en premier lieu, c’est que cette maison donne accès à une réserve naturelle nationale qui possède une grande nécropole préhistorique, et qui dévoile les richesses de la faune et de la flore locale. L’exposition "Sous nos pieds, la terre, la vie" a pour vocation de nous faire découvrir la vie cachée sous nos pieds. Cette exposition tente d’expliquer l’écosystème complexe renfermant des trésors. Le sol est donc au cœur des enjeux environnementaux, il est le support de la vie végétale et animale.

Le cinquantenaire de la mort de Magritte

A Bruxelles, on commémore cette année les 50 ans de la mort de Magritte. Magritte est l’un des peintres surréalistes les plus célèbres et les plus côtés au monde. En Belgique, c’est un véritable emblème national. Il a réussi à saisir une partie de l’âme belge dans sa peinture. Il faut avouer qu’en Belgique le surréalisme n’est pas seulement un mouvement artistique, on l’applique aussi à la politique. Bruxelles met les bouchées doubles pour cet événement avec plusieurs manifestations dans la ville et bien sûr au Musée Magritte.