Eric Cooper reçoit Vincent Mefflet et Nathalie Van Landschoot , Agricultrice pour nous parler de « C’est qui le patron » la marque créée à 100% par les consommateurs qui à pour but de vendre des produits agricoles 100% belges (Pour le moment du lait et de la farine) qui rémunèrent correctement l'agriculteur en offrant au consommateur des produits, bons et responsables, correspondant exactement à ses attentes en termes de qualité, de santé, d'éthique, d'environnement, de traçabilité.