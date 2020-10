Julien Peron a parcouru le monde pendant quatre ans, seul, sans équipe de tournage, perchiste ou caméraman et en auto-financement en posant la question "c'est quoi le bonheur pour vous ?" à des scientifiques, des auteurs, des conférenciers, des philosophes mais aussi de parfaits inconnus... Face au constat qu'une personne sur quatre ne sait pas répondre à la question, il crée un documentaire pour aider les gens à se questionner et pour semer des graines de bonheur. Résultats : plus de 1 500 interviews, 800 000 km à travers le monde, vingt-cinq pays, et le tout condensé en 1 h 20 min de film. Comme l'indique le sous-titre du film : sept milliards d'individus, sept milliards de définitions !

C'est quoi le bonheur pour vous? - Le film - A voir ici => https://www.youtube.com/watch?v=j90RSlGMVrM