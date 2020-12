Café Joyeux bientôt à Angers ? / La Pascale-Carole de retour sur la Loire !

Au sommaire ce midi :



. Vous pourrez sans doute bientôt venir vous restaurer chez Café Joyeux à Angers.

L'entreprise qui emploie des personnes atteintes de handicap mental poursuit son développement et devrait bientôt pouvoir ouvrir un commerce en Anjou. Nous avons reçu hier son fondateur, Yann Bucaille.



. Nous parlerons également tout à l'heure du plus grand bateau traditionnel de Loire : La Pascal-Carole. Une embarcation à l'abandon depuis quatre ans mais qui va être remise sur pied par une association et lui faire, à terme, transporter des marchandises sur la Loire.