Camille, booktubeuse et bookstagrameuse

3 questions à Camille, jeune caennaise bookstagrameuse et youtubeuse. Ces mots vous semblent tout droit sortis d'un roman de science-fiction ? Pas de panique, notre invitée vous en donne la traduction. Camille reviendra également sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur la Toile. Elle nous donne son point de vue, nous parle de son activité, le manque de reconnaissance et ses projets pour les fêtes de fin d'année.