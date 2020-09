[CARTE] COVID-19 : Les établissements scolaires et les EHPAD contraints de se reconfiner en Isère

Les établissements concernés au 09/9/2020

Des classes d'écoles fermées dès la rentrée

Dans le Nord Isère tout d’abord, à Villette de Vienne, une crèche et une école sont concernés. Un membre du personnel de la crèche a été testé positif, tandis qu’un élève est lui aussi atteint du virus. Deux classes ont dû fermer, les 200 autres élèves sont accueillis normalement.

A La Verpillère, une classe de CM1/CM2 a elle aussi dû fermer ses portes.

Idem à Janneyrias, première école à fermer une classe en Isère.

Dans le Sud Isère maintenant, à Vinay, la fille d’une enseignante a été testée positive. L’institutrice est donc forcée de rester chez elle mais les cours continuent, assurés par une remplaçante.

A Crolles, c’est une classe de CP qui a été invitée à rester chez elle après la contamination d’un élève.

A Sassenage, c’est toute l’école Vercors qui ferme ses portes pour 15 jours, les 83 élèves doivent rester à la maison suite au diagnostic d’une enseignante.

Enfin à Grenoble, la crèche Marie Curie n’accueille plus d’enfants jusqu’à nouvel ordre puis qu’un membre du personnel est atteint du Coronavirus.

Des mesures de fermeture qui se veulent préventives, tant on sait que les enfants ne sont pas toujours à même d’adopter les gestes barrières et que la contamination de toute une école pourrait donc aller très vite.

Pour l’heure ces établissements sont tenus de rester fermés 15 jours. Durant cette quatorzaine, aucun nouveau cas ne doit être signalé. Dans le cas contraire, une nouvelle période de fermeture devra être observée.

Des ehpad touchées

Même situation dans certains EHPAD du département : la résidence Vigny-Musset de Grenoble et la résidence mutualiste du Fontanil sont confinés à nouveau après plusieur cas positif parmis les résidents et le personnel. La maison de retraite du Fontanil avait déjà beaucoup souffert pendant le confinement avec la perte de plusieurs résidents décédés des suites de la maladie. Un autre établissement de Saint-Jean de Bournay et lui aussi confiné jusqu'à nouvel ordre.