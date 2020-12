Cathelineau : une lignée angevine

« Du don jusqu’au pardon - La saga des trois Cathelineau ».

C’est le titre de l’ouvrage qui sera au cœur de cette émission.

Cathelineau : un nom qui résonne encore dans certaines mémoires angevines et vendéennes.

Jacques Cathelineau, le colporteur-voiturier, devenu le 1er généralissime de l’armée catholique et royale en 1793. Son fils Jacques-Joseph, assassiné en 1832 lors du soulèvement de la duchesse de Berry et le général Henri de Cathelineau qui combattit aux cotés des Zouaves pontificaux et prit part à la guerre franco-prusienne de 1870.

Une guerre dont nous commémorerons en cette année 2021, les 150 ans.

Un livre paru aux éditions Hérault cette année, écrit par un fin connaisseur de la famille. Il en porte d’ailleurs le nom. Philippe de Cathelineau est notre invité.