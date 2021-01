Cécile Nicolas de la MCE Rennes : le défi "Foyers alimentation positive"

La Maison de la consommation et de l'environnement (MCE) organise à Rennes le Défi Foyers à Alimentation Positive. L'objectif est de former des équipes avec des volontaires : famille, retraités, colocataires qui vont bénéficier, pendant 6 mois d'ateliers, de visites et de rencontres, avec des producteurs, pour découvrir des astuces et des solutions permettant de manger mieux, local et de saison, sans augmenter son budget . Pour Cécile Nicolas, chargée de mission alimentation durable et environnement à la MCE, nous en fait la présentation.