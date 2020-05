Centenaire de Jean-Paul II : son lien indéfectible avec le Père de Montfort

Ce lundi 18 mai, nous fêterons le centenaire de la naissance du saint pape Jean-Paul II. Peut-être ne le savez-vous pas mais le pape Jean-Paul II avait une affection toute particulière pour notre région puisque notre territoire a bénéficié de l’influence évangélisatrice de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. L’ « apôtre de la Vendée », dont le tombeau est situé au cœur des Mauges à Saint-Laurent-sur-Sèvre, à la limite de nos deux départements de la Vendée et du Maine-et-Loire, était le grand saint qui a influencé la spiritualité de Jean-Paul II, au point qu’il avait son traité de la Vraie dévotion à la Vierge toujours sur lui et qu’il a tout fait en 1996 pour aller se recueillir sur le tombeau du grand évangélisateur de l’ouest. Nous allons évoquer ce lien qui existe entre le saint pape Jean-Paul II et notre région à travers Saint Louis-Marie Grignon de Montfort avec Bertrand Lemaire, auteur de plusieurs ouvrages sur ces deux saints.