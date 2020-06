Centre Pompidou-Metz : nouvelle expo "Folklore" avec le Mucem de Marseille

Le Centre Pompidou-Metz rouvrait ses portes vendredi 12 juin. L’occasion d’inaugurer l’exposition « Folklore », qui avait été reportée en raison du Covid-19.



Conçue avec le Mucem de Marseille, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, cette expo retrace les relations entre les artistes et le folklore en Europe. A voir jusqu’au 4 octobre : des oeuvres de Gauguin, Kandinsky, Brancusi, ou encore Natalia Gontcharova...



3 questions à Marie-Charlotte Calafat, conservatrice du patrimoine au MUCEM de Marseille, Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.