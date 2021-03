Ces voies vertes, manne touristique pour le département

Sur le "chemin" entre Paris et le Mont-Saint-Michel, ces axes ouvertes aux mobilités douces représentent un atout touristique majeur. Elles présententnt aussi un intérêt local non-négligeable. De nombreux périurbains ont désormais adopté la "petite reine" pour leurs déplacements quotidiens. On en parle avec Yann Boudéhent (en charge du développement durable et véloroutes)